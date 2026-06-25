VIDEO: así fue el ataque armado contra padre e hijo en zona 12

Una cámara del sector captó el momento en que un hombre y su hijo de nueve años fueron atacados a tiros.
EN CONTEXTO: Un niño y un hombre resultan heridos tras ataque armado en zona 12
Un ataque armado se registró la tarde del miércoles en la 7a. avenida y 22 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12.
Héctor Mendoza de Paz y su hijo de 9 años se conducían en su auto cuando fueron atacados por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta.
Una cámara ubicada en el sector grabó el momento del ataque.
Según las imágenes, Mendoza se detiene respetando el alto, momento que es aprovechado por los delincuentes para acercarse y disparar.
De inmediato los sujetos huyen del lugar, mientras la víctima adelanta un poco la marcha para pedir ayuda.
Mira aquí el video:
Ambos resultaron con heridas en diferentes partes del cuerpo y fueron llevados hacia un centro asistencial.