Continúa el retiro de objetos y autos que obstaculizan la vía pública en la ciudad

-

Los objetos son colocados por personas que apartan parqueos en la vía pública.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) continúa con el apoyo hacia las distintas alcaldías auxiliares de la Ciudad de Guatemala para el retiro de objetos que obstaculizan la vía pública.

Estos operativo de levantamiento de obstáculos se realizan en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), según indicó la PMT.

Los obstáculos han sido retirados por las autoridades de tránsito. (Foto: PMT)

También, se han retirado vehículos que se encuentran abandonados en las calles de la ciudad, acciones que tienen el objetivo de liberar los espacios públicos y mejorar la movilidad en las zonas, explicaron las autoridades.

Operativo de levantamiento de obstáculos en zona 1 en coordinación con Alcaldía Auxiliar y con apoyo de 15 agentes de Policía Nacional Civil y unidades de Policía-MT



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#TráficoGT #TransitoGT #MovilidadGT #Zona1 #AmilcarMontejo pic.twitter.com/jMLquqe9oz — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) February 17, 2026

Este martes 17 de febrero se realizaron las labores específicamente en el distrito 2 de la zona 1 capitalina, en donde se han levantado bancos, botes, costales, conos y demás objetos usados para apartar parqueos.

Apoyo a Alcaldía Auxiliar zona 1 distrito 2 en levantamiento de obstáculos en la vía pública recuperando espacios para los vecinos



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#TráficoGT #TransitoGT #MovilidadGT #Zona1 #AmilcarMontejo pic.twitter.com/2PQu2dpX8m — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) February 17, 2026

De igual manera, se procedió con el retiro de vehículos previamente notificados y en estado de abandono en la 16 avenida y 2a. calle de la zona 6.