Retiran objetos usados para apartar parqueos en el Centro Histórico

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Las personas que apartan los parqueos ilegalmente imponen cobros excesivos y restringen espacios en la vía pública.

La Policía Municipal de Tránsito ve con preocupación la organización de personas que han "secuestrado la vía pública", reservando y cobrando elevadas cantidades por espacios de parqueo en las calles.

Incluso espacios con restricción de línea roja son utilizados para cobrar por su uso; con llantas, bancos plásticos y otros objetos son "reservados", indicó la PMT.

Un operativo de EMETRA permitió retirar estos artículos en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, llenando cuatro camiones con dichos objetos consignados, mismos que fueron llevados a vertederos.

Invadiendo espacios, la ley permite solo retirar los objetos y materiales.



Más de 4 camionadas fueron llevadas a vertederos y algunas consignadas en predios en este trimestre.



Video: Policía MT. pic.twitter.com/wJ3fi9qbml — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 29, 2026

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades de tránsito, quienes se encargan de retirar y liberar los espacios realmente dura muy poco, ya que estas personas han construido una red organizada y se coordinan hasta con radios para poder operar.

Las tarifas incluso pueden exceder los Q50 hasta Q75 por "parquearse" en vía pública.

Especialmente en Semana Santa, estos grupos vulneran la movilidad y se apropian ilegalmente de espacios públicos aledaños a las iglesias, en donde se esperá en esta época mayor afluencia de los guatemaltecos, explicaron la autoridades.

De acuerdo con Hugo Godoy, director operativo de la PMT, durante Semana Santa se realizarán monitoreos aéreos para controlar y vigilar la instalación de "aparta-parqueos", así como darán continuidad a los operativos para el retiro de los objetos utilizados para reservar espacios.