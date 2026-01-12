Recuperación de espacios: Retiran vehículos abandonados en la vía pública

Los automóviles fueron consignados por las autoridades municipales de la ciudad capital.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este lunes 12 de enero retiraron vehículos abandonados en las calles, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Estas acciones fueron coordinadas con la alcaldía auxiliar de dicha zona, como parte de la planificación de recuperación de espacios públicos.
Durante la jornada de intervención, los vehículos abandonados fueron consignados por obstaculizar las áreas comunes y que representaban un riesgo para los vecinos del sector, indicaron las autoridades.
El motivo de esta operación interinstitucional es: ordenar, liberar y proteger los espacios públicos, para "fortalecer la seguridad y la convivencia comunitaria", puntualizaron.