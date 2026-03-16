La reunión de cinco amigos que terminó en tragedia

De los cinco amigos, tres terminaron sin vida.
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Un grupo de amigos que estaba reunido en la zona 2 de Chimaltenango, fue sorprendido por hombre armados, quienes se acercaron y sin mediar palabra, dispararon.
Tras el incidente, dos hombres murieron en el lugar, mientras que otro, aún con vida, fue llevado al Hospital Nacional de Chimaltenango, donde murió por la gravedad de las heridas.
En la escena fallecieron Walter Chún, de 23 años, y Joel Nehemías Hernández, de 22, mientras que Ángel Xicay, de 27, murió horas después en dicho centro asistencial, a donde los llevaron Bomberos Voluntarios.
Más víctimas heridas
Socorristas informaron que en lugar habían otros dos heridos, quienes fueron identificados como Luis Eduardo Beyon Castellanos, de 17 años, y José Fernando Tol Ichaj, de 22.
Familiares afirman desconocer los motivos del ataque.