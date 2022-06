La reunión de Shakira y Piqué que puede cambiarlo todo

Una reunión entre Shakira y Gerard Piqué está en puerta y lo que acuerden podría cambiarlo todo, pero darán prioridad a sus hijos.

Se informa que la expareja tiene la intención de llegar a acuerdos que beneficien a los dos y no perjudiquen a sus hijos. Habrá un encuentro entre ellos, aunque no se conocen los detalles de la fecha y el lugar, para que puedan resolver sus diferencias, según se informa en ABC.

ABC sostiene que la tensión mediática en torno a la ruptura entre la cantautora colombiana Shakira y el delantero del FB Barcelona, Gerard Piqué les ha pasado factura, por lo que ven necesaria una reunión para lograr un consenso que los beneficie y no perjudique a sus dos hijos.

El medio citado asegura haber consultados fuentes que les anunciaron de un pronto encuentro entre ellos, ya que ninguno de los dos está cómodo con las situación actual. Al parecer, no solo es de llegar a acuerdos en lo económico o inmobiliario, los hijos serán prioridad y ambos serán asesorados para que la reunión tenga éxito.

Así mismo, se menciona que podría emitirse un comunicado para dar a conocer lo que se dialogue en esa reunión. La semana pasada la expareja fue vista en la República Checa por una actividad deportiva de uno de sus hijos. Shakira regresó a Barcelona y se le ha visto pasar tiempo con sus hijos.

Pictures of @shakira and her son Sasha taking him to him karate class (June 8). #Shakira pic.twitter.com/uERWvlyILo — KevinPrt44 (@KevinPrt44) June 8, 2022

*Con información de ABC