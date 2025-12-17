Caso Libramiento de Chimaltenango: José Luis Benito volvió a aceptar cargos

-

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, aceptó nuevamente cargos en el caso Libramiento de Chimaltenango, pero ahora recibió una condena menor.

En noviembre de 2024, la jueza Claudette Domínguez del juzgado de Mayor Riesgo C, emitió una sentencia condenatoria en contra de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, por el caso Libramiento de Chimaltenango.

En esa oportunidad, Benito aceptó cargos por el delito de estafa y recibió una condena de nueve años de prisión, los cuales se reducirían a la mitad. Sin embargo, recusó a la jueza, y el expediente llegó al Juzgado de Mayor Riesgo D, con Abelina Cruz.

Al recibir el caso, la jueza resolvió repetir la audiencia de aceptación de cargos, pues el anterior proceso no concluyó y emitió una nueva condena en contra de Benito, esta vez, menor a la que ya había sido impuesta, consistente en cinco años de prisión, la cual se debe reducir a la mitad y es conmutable.

Esa condena fue emitida el pasado 12 de diciembre. Este 17, estaba previsto que se desarrollara la audiencia de reparación digna, sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, recusó a la jueza y el proceso nuevamente se detuvo.

Ahora, Benito tiene que esperar a que una Sala resuelva esa recusación.