¡Histórico! Trump llega a China y encabeza misión de alto nivel que impacta el mundo

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Trump junto a figuras de peso como Elon Musk y el secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza una misión que mezcla la diplomacia de alto nivel con los intereses corporativos más ambiciosos de Washington.

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El presidente Donald Trump inicia una visita estratégica en China acompañado de una comitiva empresarial de alto nivel para negociar acuerdos económicos y geopolíticos que podrían redefinir las relaciones internacionales y el papel de las potencias en conflictos clave.

Para los analistas, este encuentro no es una simple visita protocolaria, sino el epicentro de un posible cambio en el equilibrio de poder global.

El ambiente en la capital china es de una tensa cortesía, similar a un partido de rugby donde, tras las sonrisas diplomáticas, cada bando busca avanzar yardas en un tablero donde se juega el control tecnológico y la hegemonía económica de la próxima década.

Donald Trump, presidente de EE.UU., fue recibido por Xi Jinping, presidente de la República Popular China. (Foto: The White House/Soy502)

Estrategia y petróleo

Roberto Antonio Wagner, internacionalista y analista político, destaca que Estados Unidos ha trabajado abiertamente bajo su estrategia de seguridad nacional para frenar el avance chino, afectando suministros vitales.

"Le quitó el 80% el petróleo no refinado de Venezuela que se va a China. El 90% del petróleo que se va a Irán por toda esta guerra contra Irán se va con China y ahora llega Estados Unidos con los principales ejecutivos a hacer tratos de negocios", explicó Wagner.

El analista opinó que esta dualidad, donde se golpea la economía del rival mientras se busca negociar con él, es lo que marcará el ritmo de los próximos años.

El reparto del mundo

Miguel Gutiérrez, analista macroeconómico, coincide en que la movilización empresarial define la esencia del viaje, pues considera que "el hecho de que vaya con una comitiva empresarial grande quiere decir que buena parte de la visita obedece a tiene un gran componente de negocios".

No obstante, Gutiérrez advierte que este diálogo podría culminar en un "megaacuerdo" de proporciones históricas que sacudiría los cimientos de la geopolítica actual.

Según sus proyecciones, el diálogo entre Trump y Xi Jinping podría derivar en una transacción de soberanías y zonas de influencia.

Así fue el recibimiento del presidente Donald Trump, en Beijing, China. (Foto: The White House/Soy502)

"Todo apunta que se va a haber un gran megaacuerdo donde hay una repartición del mundo prácticamente donde Taiwán, China se queda finalmente accede a Taiwán, Rusia finalmente accede a Ucrania y donde Estados Unidos se queda con Venezuela para hacerlo para ponerlo en los términos que Trump usualmente usa. Es una reunión de estrictos negocios y de decisiones imperiales", argumento Gutiérrez.

La paradoja de Guatemala

Para Wagner, el punto más crítico para nuestro país es la contradicción de ver a un Trump "de amores" con China mientras Estados Unidos ha premiado históricamente a Guatemala por mantenerse fiel a Taiwán.

El analista recalca que esta reunión puede marcar un cambio drástico en el orden internacional que nos afectará directamente. Wagner lamenta que, ante este escenario de "decisiones imperiales", la diplomacia guatemalteca parezca estar fuera de juego por falta de visión y recursos técnicos.

"Esto para mí esta es una reunión que puede marcar un cambio en el orden internacional. Nos puede afectar porque Guatemala tiene relaciones con Taiwán y vemos un Donald Trump que anda de amores con China, pero al mismo tiempo Estados Unidos nos ha apoyado mucho por no tener relaciones diplomáticas con China", dijo el experto.

The beginning of history.



President Trump arrives in Beijing, China to kick off a landmark state visit. pic.twitter.com/1duQ3sqNaM — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026

Futuro irreversible

El cierre de esta visita este viernes determinará si la tregua comercial es sostenible o si simplemente fue un respiro antes de una nueva escalada.

Lo cierto es que, mientras Trump levanta el puño en señal de victoria al pie del avión, el mundo observa cómo las piezas del ajedrez global se mueven de forma irreversible.

Para Guatemala, el reto no es solo observar, sino comprender que quedarse en las gradas sin una estrategia clara podría tener costos irreparables.

"Esto para mí es una cuestión muy fuerte, muy importante, es sumamente importante y que nos puede afectar a nosotros"., concluyó con una advertencia contundente Wagner.