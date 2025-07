La revelación de Ricardo Arjona en pleno Teatro Nacional

-

Ricardo Arjona contó una anécdota de su adolescencia, en sus primeros pasos como cantante, ocurrida en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El cantautor recordó el día en que fue llamado por el maestro, el músico y compositor, Vinicio Quezada, quien lo invitó a trabajar con él.

"Vinicio me llama y me dice: necesito que participes, es una gran oportunidad para ti, era una cuestión que se llama 'Esto es Broadway', acompañado por la Orquesta Sinfónica, yo estaba loco con el basquetbol en esa época, total que le dije a Vinicio, no lo voy a hacer, yo era tremendamente irresponsable, debo decirlo", contó.

"Pasaron dos meses, que era el tiempo que se necesitaba para ensayos y demás, pero cuando faltaban dos días Vinicio me llama y dice, ahora te lo tengo que pedir de favor, no tengo a nadie que haga la canción, y le dije, Vinicio pero faltan dos días, yo no me sé la canción, nunca ensayé con la orquesta, pero me dijo: ven".

"Me dijeron que iba a ensayar con la orquesta el día del evento y tampoco ensayé, total que salí por ahí (apuntando al dondo del escenario), y era un acontecimiento, estaba el presidente y yo no me sabía la canción, dentro de la irresponsabilidad estaba nervioso también, no entendía cómo lo estaba canalizando, tenía un micrófono alámbrico y los muchachos soltaban más el cable, no puedo describir lo fatl que se vio, Carlos, el director me quería matar y en escana me dijo, cómo es posible que tengás ese cable en la mano", explicó.

Arjona contó que de la Gran Sala tiene muchas historias "los guatemaltecos tenemos la obligación de aprender a presumirlo", concluyó.

