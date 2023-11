Las reveladoras declaraciones de Flaminia sobre su exesposo (video)

-

Las reveladoras declaraciones de Flaminia sobre su exesposo

En una entrevista en las redes sociales, Flaminia Villagrán se sinceró y expresó que la sociedad se burla de la víctima demasiado, por falta de empatía.

Aclaró que no tiene odio hacia su exesposo Juan Pablo Gutiérrez (exabogado del futbolista Marco Pablo Papa) quien ejerció violencia hacia ella: "Al contrario, fue un maestro para mí en la vida... a mis hijos nunca les voy a hablar mal de él", expresó.

El tik toker de Back Focus Podcast anuncia una entrevista a la médica guatemalteca y en la previa compartió un minuto del video donde ella expresa su sentir tras la vivencia con Gutiérrez, a quien ella denunció ante las autoridades por los abusos que sufrió.

"Cuando yo tuve mi problema a mí me sacaban hasta memes de burlas en Twitter (Hoy "X"), se burlaban de mi hijo en el colegio, me quisieron sacar a mis hijos del colegio, los papás como si yo fuera una vergüenza porque a mí me tocó vivir algo que yo no busqué", externó.

"Aquí a veces la sociedad se burla de la víctima demasiado, entonces a la víctima le da pena salir diciendo que tuvo un problema. Creo que es muy sanguinaria la sociedad en ese sentido, no son empáticos, no se ponen a pensar todo lo que la persona que está ahí pasó", explica.

Flaminia también comentó sobre las críticas que reciben algunas mujeres cuando les va bien profesionalmente y producto de ello logran un salario que les permite comprar sus propias cosas, pero son señaladas de que se lo han quitado a la pareja.

"No tengo odio hacia nadie, ni a mi exesposo. Al contrario, fue un maestro para mí en la vida...que uno tiene que ser fuerte, que uno tiene que aprender a amarse a uno mismo, que tiene que levantarse", declaró en el contexto de lo que vivió.

Violencia en pareja y muerte

Gutiérrez Paz fue capturado en junio de 2021 por los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado. Como consecuencia, el abogado penalista fue recluido en prisión, sin embargo el 23 de abril 2022 fue encontrado muerto por su padre cuando lo fue a visitar a la cárcel.

En ese entonces, Flaminia se encontraba en Cancún en una relación sentimental con Leonardo García, hijo del famoso actor mexicano Andrés García.