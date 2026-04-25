La "compra" de un auto que terminó en persecución y capturas

Una pareja "fingió" comprar un auto, pero terminó robándolo.
OTRAS NOTICIAS: Avioneta se desploma en Escuintla, piloto fallece
Una "compra" de un picop modelo 2023, se realizaba cuando una mujer y un hombre terminaron robándolo.
Los señalados fueron identificados como Melisa "N", de 29 años, y Rodolfo "N", de 33, quienes intentaron escapar a bordo del vehículo.
La Policía Nacional Civil (PNC) intervino en el hecho, por lo que iniciaron a perseguirlos. Sin embargo, la pareja inició a disparar contra los agentes.
Luego de una intensa persecución, los señalados intentaron continuar su escape a pie entre la maleza de una finca ubicada la aldea El Paredón, Sipacate, Escuintla.
Autoridades alcanzaron a la pareja y lograron su captura.
¡Era robado!
Al momento de rescatar el vehículo robado por la pareja, la PNC se percató que el vehículo que se pretendía vender a los ahora arrestados, tenía una orden de robo.
Investigaciones indican que el picop fue robado a su propietario, quien murió tras recibir múltiples disparos durante el robo, el pasado 16 de abril.
Por ello, la PNC capturó al "vendedor" identificado como Cristian "N", de 25 años. Los tres presuntos delincuentes quedaron a disposición de la ley para solventar los delitos que se les acusa.