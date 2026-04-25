La "compra" de un auto que terminó en persecución y capturas

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Una pareja "fingió" comprar un auto, pero terminó robándolo.

Una "compra" de un picop modelo 2023, se realizaba cuando una mujer y un hombre terminaron robándolo.

Los señalados fueron identificados como Melisa "N", de 29 años, y Rodolfo "N", de 33, quienes intentaron escapar a bordo del vehículo.

PNC captura a pareja de robacarros tras persecución y enfrentamiento a tiros pic.twitter.com/GnZhEoKTjE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 25, 2026

El dueño de este carro sufrío un violento asalto, el pasado 16 de abril. (Foto:PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) intervino en el hecho, por lo que iniciaron a perseguirlos. Sin embargo, la pareja inició a disparar contra los agentes.

Luego de una intensa persecución, los señalados intentaron continuar su escape a pie entre la maleza de una finca ubicada la aldea El Paredón, Sipacate, Escuintla.

Autoridades alcanzaron a la pareja y lograron su captura.

¡Era robado!

Al momento de rescatar el vehículo robado por la pareja, la PNC se percató que el vehículo que se pretendía vender a los ahora arrestados, tenía una orden de robo.

Investigaciones indican que el picop fue robado a su propietario, quien murió tras recibir múltiples disparos durante el robo, el pasado 16 de abril.

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Por ello, la PNC capturó al "vendedor" identificado como Cristian "N", de 25 años. Los tres presuntos delincuentes quedaron a disposición de la ley para solventar los delitos que se les acusa.