Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Avioneta se desploma en Escuintla, piloto fallece

  • Con información de Henry López/Colaborador
25 de abril de 2026, 10:24
La avioneta se estrelló sobre plantaciones de banano. (Foto: archivo/Soy502)

La avioneta se estrelló sobre plantaciones de banano. (Foto: archivo/Soy502)

La aeronave cayó sobre una plantación de banano. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Amenaza en el tránsito! Altercado entre conductores queda grabado (video)

Una avioneta, por razones aún bajo investigación, sufrió un accidente fatal en la Aldea Obero, ubicada en Masagua, Escuintla.

El accidente se originó cuando la aeronave realizaba trabajos de fumigación en una plantación de bananos.

La aeronave se desplomo del cielo. (Foto: Nuestro Diario)
La aeronave se desplomo del cielo. (Foto: Nuestro Diario)

El piloto de la avioneta fue identificado como Luis Guillermo Jurado Muñoz, de 52 años, quien falleció de forma inmediata derivado al impacto.

Autoridades ya están en el lugar de la tragedia. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar