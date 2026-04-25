Avioneta se desploma en Escuintla, piloto fallece

La aeronave cayó sobre una plantación de banano.
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Una avioneta, por razones aún bajo investigación, sufrió un accidente fatal en la Aldea Obero, ubicada en Masagua, Escuintla.
El accidente se originó cuando la aeronave realizaba trabajos de fumigación en una plantación de bananos.
El piloto de la avioneta fue identificado como Luis Guillermo Jurado Muñoz, de 52 años, quien falleció de forma inmediata derivado al impacto.
Autoridades ya están en el lugar de la tragedia.