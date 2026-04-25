Esto pasará con el esposo de Carolina Flores, quien fue asesinada por su suegra

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El feminicidio de la reina de belleza fue perpetuado en su propio apartamento.

La madre de Alejandro Sánchez, fue la responsable de la muerte de su esposa Carolina Flores Gómez, quien era modelo y exreina de belleza.

El crimen sucedió en el interior de su apartamento ubicado en Polanco, Ciudad de México, el pasado 15 de abril.

Sin embargo, el principal testigo habría sido Sánchez, quien no reportó la muerte de su esposa ni retuvo a su madre luego del asesinato.

@carolinaff444 Te amo amorcito feliz cumpleaños ❤️ espero poder hacerte feliz como tú me haces a mi, eres mi persona favorita ♬ Amor como el nuestro. - Janeth Ruiz | Mom Chronicles

La pareja tras años de relación, tenían un bebé que se encontraba en el apartamento al momento del asesinato de Carolina. (Foto: RRSS)

La mujer identificada como Erika "N", le disparó por la espalda y luego continuo disparándole en repetidas ocasiones y cuando fue interrogada por su hijo, señaló que actuó porque "la hizo enojar" y que "él era suyo".

⚠️ Imágenes sensibles | Así fue el ataque a balazos contra Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco: “¿Qué hiciste, mamá?”. El crimen habría sido cometido por su suegra, de acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez.



“¡Qué hiciste, mamá!”, exclama el… pic.twitter.com/qhGqile9Pq — Milenio (@Milenio) April 23, 2026

La trágica muerte de Carolina quedó grabada en un video que se viralizó y mostró sus últimos momentos.

El ahora viudo, podría enfrentar una investigación por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por posible "coautoría" ya que presentó la denuncia un día después de feminicidio.

La suegra de Carolina se encuentra prófuga y se espera que la investigación continue para localizarla,

Con información de Infobae.