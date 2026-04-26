Trump describe al atacante de la cena de corresponsales como un "lobo solitario"

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El atacante fue capturado por las fuerzas de seguridad y también ha sido identificado.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump describió este sábado al sospechoso de los disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía, era un "lobo solitario", dijo.

"Tengo la impresión de que era un lobo solitario chiflado. Son unos locos. Son unos locos y hay que ocuparse de ellos", declaró Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El Servicio Secreto dijo en un comunicado que estaba investigando un tiroteo cerca del perímetro principal de control de seguridad del evento.

"El presidente y la primera dama están a salvo, junto con todas las personas bajo protección", dijo la agencia. "Una persona se encuentra detenida".

| AHORA: Fotos publicadas hace apenas unos minutos por el presidente Donald J. Trump en TruthSocial, mostrando a Cole Thomas Allen, de 31 años, el sospechoso en el tiroteo de esta noche en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo rodeado de agentes de las… pic.twitter.com/pdrj0MOuFq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

El atacante quien es la persona detenida, fue identificado como: Cole Thomas Allen, de 31 años.

No quedó claro de inmediato si el agresor disparó o si los agentes de seguridad respondieron a la amenaza con disparos propios.

Aún sin muchos detalles sobre lo que realmente ocurrió, se ordenó la evacuación de todo el salón de baile, y varios cientos de invitados se dirigieron al vestíbulo del Hilton y salieron al aire frío.

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La evacuación

Se suponía que iba a ser una noche de sábado llena de glamour en un salón de baile de Washington donde estaba Trump, pero el ambiente se vio truncado por unos disparos que hicieron que los invitados se tiraran al piso y que el presidente estadounidense fuera evacuado por el personal de seguridad.

Trump estaba sentado en la tribuna durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, era la primera vez que asistía como presidente, pero de pronto unos fuertes estruendos interrumpieron la celebración y provocaron que él y otras personas en el escenario levantaran la vista alarmados.

Momentos después de lo que parecían disparos, se escucharon gritos de "¡No se levanten!" y "¡Al suelo!", mientras los invitados, entre ellos corresponsales, funcionarios de la administración Trump y algunos miembros de su gabinete, se ponían a salvo.

En medio del caos, el presidente fue rápidamente rodeado por personal del Servicio Secreto, con las armas desenfundadas, y rápidamente lo sacaron del escenario y lo llevaron a través de una cortina trasera mientras la multitud se agachaba en estado de shock.

BREAKING: Closeup video of VP JD Vance being FORCEFULLY pulled out of the WHCA Dinner following shots fired



Thankful that these guys took swift action. pic.twitter.com/Ts60V6pPpU — Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026

La música se detuvo y los asistentes vestidos con trajes de gala y esmoquin se quedaron en silencio mientras los agentes se agolpaban alrededor de las mesas y sobre los invitados en el suelo del enorme salón de baile del hotel Hilton en Washington, el mismo donde el presidente Ronald Reagan sobrevivió a un intento de asesinato 45 años antes.

"Se escucharon disparos arriba", dijo Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Trump, mientras era evacuado por los servicios de seguridad.

También se vio salir apresuradamente del salón de baile al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., cuyo tío, el presidente John F. Kennedy, fue abatido por la bala de un asesino en Dallas, Texas, en 1963.

| AHORA: Primeros comentarios de Trump sobre el tirador Cole Tomas Allen de 31 años en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca:



"El hombre es una persona enferma." pic.twitter.com/N1QQMVCkHG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

*Con información de AFP