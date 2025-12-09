Revelan fecha de la próxima gala de Miss Universe Guatemala

Durante la visita de Raschel Paz a un programa de televisión guatemalteco se reveló la fecha de la próxima gala de Miss Universe Guatemala.
"En este momento me está revelando algo el señor productor ¿podemos anunciarlo?", inició Fran Cadenas.
"Raschel, yo sé que tú sabes perfectamente cuál es la noticia, la fecha o más bien, el mes de la próxima edición de Miss Universe Guatemala, ¿quisieras compartirlo con toda nuestr audiencia por favor? tal vez no la fecha pero sí el mes, estamos a las puertas Raschel", siguió.
La revelación
Miss Universe Guatemala se llevará a cabo en el mes de mayo de 2026.
Los presentadores invitaron a quienes desean la corona, de no perderse la fecha para el casting oficial que se anunciará pronto.