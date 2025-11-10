Revelan imágenes de "En sueños" la cinta de Netflix

-

La cinta combina humor, aventura y un toque de fantasía.

En sueños es la nueva película animada de Netflix que se estrenará el 14 de noviembre, una cinta que combina aventura, comedia y fantasía surrealista, con un estilo visual colorido y personajes excéntricos.

Los hermanos se envuelven en una aventura en el maravilloso mundo de los sueños. (Foto: X)

Ya han revelado el tráiler de este proyecto que está dirigido por Alex Woo, reconocido artista y productor de animación, quien ha trabajado en proyectos de gran prestigio en la industria como Ratatouille y WALL·E.

Los usuarios cuentan los días para que esta entrega cinematográfica esté disponible. (Foto: X)

Se espera que esta entrega atraiga tanto a niños como a adultos, especialmente a quienes disfrutan de historias que exploran la imaginación y el poder de los sueños.

Los chicos vivirán una nueva aventura en sus sueños. (Foto: X)

La historia sigue a Stevie, una niña de 12 años, y a su hermano menor Elliot; ambos atraviesan una etapa complicada en casa y, de manera inesperada, se ven transportados al absurdo mundo de los sueños.

Allí deben encontrar a Sandman para pedirle un deseo muy especial: tener la familia perfecta.