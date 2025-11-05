La temporada navideña llega a Netflix con nuevos estrenos

La magia de la Navidad invade Netflix con nuevas producciones.
La temporada navideña ha llegado a Netflix con nuevas producciones originales que prometen conquistar al público con historias llenas de humor, romance y emoción en familia.
Una Navidad extra (12 de noviembre)
Una pareja distanciada decide celebrar una última Navidad junto con sus hijos antes de divorciarse. Sin embargo, la nueva novia del esposo se une a las festividades, lo que provoca tensión y caos durante las fiestas.
El encanto del champán (19 de noviembre)
Una ejecutiva de adquisiciones viaja a Francia para negociar la venta de una marca de champán, pero se enamora del hijo del fundador durante la Navidad.
Un robo muy navideño (26 de noviembre)
Dos jóvenes desconocidos se alían para robar uno de los almacenes más grandes de Nueva York en plena campaña navideña, lo que provoca que se enamoren por accidente.
El secreto de Santa (3 de diciembre)
Taylor se disfraza de Santa Claus para trabajar con el gerente Matthew y poder financiar las clases de esquí de su hija, sin esperarse que encontraría la alegría de la Navidad y una nueva oportunidad para el amor.