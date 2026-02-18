Así movilizaron el auto empotrado en valla de contención de Calzada La Paz (video)

El vehículo atravesó aproximadamente 10 metros de la valla de contención y así fue como lo movilizaron:
En la madrugada de este 18 de febrero se reportó un hecho vehicular que dejó un automóvil incrustado en una valla de contención en cuatro caminos en la Calzada La Paz.
Debido a la gravedad del accidente, Bomberos Municipales trasladaron a un hombre identificado como Edgar Jardines de 40 años de edad, a la emergencia del IGSS ya que presentaba golpes en el tórax y el hombro derecho.
Jardines se encuentra bajo custodia policial a la espera que pueda dar su declaración para determinar qué lo hizo perder el control.
En el video se puede observar que el vehículo atravesó la valla aproximadamente 10 metros, por lo que fue necesario que una grúa llegara hasta el lugar de percance y con varias maniobras se logró extraer el vehículo de la valla y colocarlo posteriormente a un lado de la carretera.