Ricardo Arjona abre tercera fecha en Kaseya Center, Miami

Con dos presentaciones vendidas en su totalidad en Miami, Ricardo Arjona se queda un día más.
El cantautor guatemalteco continúa haciendo historia con su gira internacional Lo que el seco no dijo, y tras haber agotado las entradas a los dos espectáculos en Miami, se confirma la apertura de una nueva fecha.
La noticia fue confirmada por las plataformas oficiales de Kaseya Center, el recinto en el que Ricardo Arjona se presentará el 2, 3 y ahora 6 de abril de 2026.
La apertura se debe al inminente éxito del tour. La primera fecha se vendió en una hora, la segunda en pocas horas y se espera que los fanáticos arrasen, ya que los boletos podrán ser adquiridos a partir de mañana.
Kaseya Center cuenta con una capacidad máxima de 20 mil personas, por lo que alrededor de 60 mil seguidores podrán disfrutar de lo mejor del repertorio de Arjona, incluyendo los nuevos temas del álbum Seco.