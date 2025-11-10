Ricardo Arjona detiene su camioneta para saludar a su fan

Ricardo Arjona sigue conquistando corazones dentro y fuera del escenario.
Una de las mayores fanáticas de Ricardo Arjona ha viajado a Guatemala para disfrutar de la Residencia, Lo que el Seco no dijo.
Andrea López, quien es conocida por recorrer el mundo para no perderse las presentaciones de Arjona, se ha vuelto viral al compartir un video en el que aparece junto al cantautor.
En la filmación, López se encuentra a las afueras del parqueo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1 de la capital, cuando de repente ve a Ricardo subido en una camioneta negra.
El cantante no dudó en pedirle a su chofer que se detuviera para poder saludar a Andrea, quien, emocionada, le entregó un ramo de flores.
"Con poquita fe, pero Dios decidió lo que pasó. El mejor cierre de este viaje soñado es ese besito. Gracias por ser tan especial conmigo", escribió López en la publicación, demostrando su fanatismo y amor por el trabajo del artista guatemalteco.