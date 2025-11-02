Ricardo Arjona provoca lágrimas el segundo día de su "Residencia"

Ricardo Arjona provocó gritos, lágrimas y múltiples sentimientos entre los asistentes al segundo día de la residencia "Lo que el seco no dijo", en el Centro Cultural MIguel Ángel Asturias.
Los espectadores disfrutaron de un show milimétricamente preparado para causar nostalgia. El guatemalteco cerró con "Mujeres" junto al coro de fanáticos de todo el mundo.
"Fue un conciertazo", dijo una espectadora que dio detalles en Tik Tok.
Este sábado 1 de noviembre de 2025, el cantautor abrió con el sencillo "Gritas", lo que significa que podría cambia el setlist en todas sus presentaciones.
Personas de distintos puntos de la ciudad y otros rincones de la república. se hicieron presentes como Amatitlán, Villa Nueva y Antigua, además de costarricenses, panameños y colombianos.
Testigos afirman que viven una linda experiencia al conocer el vestuario que Ricardo Arjona ha usado en sus videos más míticos.
También está el puesto de Hola! by Vitto, donde puedes comprar merch de textiles hechos por tejedores guatemaltecos, lo recaudado servirá para apoyar a Fundación Adentro que apoya a la educación de niños en situación vulnerable.
Mañana se llevará a cabo el tercer día de la residencia en la Gran Sala, Efraín Recinos.
Ricardo Arjona brindará 23 conciertos en noviembre y diciembre de 2025, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
