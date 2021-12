¿Real Madrid vs. Chelsea? Los rivales más probables de octavos de final en Champions

La fase de grupos de la Champions League 2021-2022 llegó a su fin y son 16 los equipos que lograron clasificarse para la ronda de octavos de final, donde seguirán peleando por conquistar "la Orejona".

El sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022 se realizará en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. El evento tendrá como fecha el lunes 13 de febrero y comenzará desde las 12:00 hora local.

¿Cuáles son las posibles llaves en octavos de final?

El primer factor a considerar para definir las llaves de octavos de final de la Champions League son las posiciones donde cada equipo concluyó en fase de grupos.

Los primeros no se pueden enfrentar entre sí y se aplica lo mismo para los segundos.

Luego está el punto del país de procedencia de los clubes. Ningún elenco puede jugar contra otro de su misma liga.

El tercer aspecto a tener en cuenta es que tampoco pueden enfrentarse cuadros que hayan estado en su mismo grupo en la fase de grupos.

El Real Madrid podría tener como rival en octavos al Chelsea, PSG, Benfica o Sporting Club.

Recuerda la clasificación de bombos:

Bombo 1

Manchester City

Liverpool

Real Madrid

Ajax

Bayern Múnich

Manchester United

Lille

Juventus

Bombo 2

PSG

Atlético Madrid

Sporting de Lisboa

Inter de Milán

Benfica

Salzburgo

Villareal

Chelsea