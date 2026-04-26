¡Queda grabado! Momento en que hombre roba en una iglesia de zona 5 (video)

En dos ocasiones el mismo hombre ha ingresado a sustraer objetos de la iglesia.
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A través de redes sociales, la Parroquia María Auxiliadora, ubicada en la Barrio La Palmita, 25 Avenida 24-41, de la zona 5 en Ciudad de Guatemala, denuncia un robo en la pastoral social por parte de un hombre.
Según videos publicados, el pasado 14 de abril el sujeto ingresó de manera sospechosa a sustraer equipo electrónico.
Luego, este sábado 25 de abril, regresó para robar un bote de basura.
En los videos de seguridad se observa que el señalado se retira los zapatos para poder ingresar a la oficina y pasar desapercibido.
Ha llamado la atención que luego de realizar los actos, el hombre sale por la puerta principal incorporándose a la vía pública.
La iglesia ha denunciado estos actos ante las autoridades para dar con el responsable.