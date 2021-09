Youtuber "Rix", sentenciado a tres años de prisión por abuso sexual

El famoso youtuber se declaró culpable, por lo que permanecerá varios años en prisión.

El youtuber mexicano "Rix" fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión por el delito de violación.

Fue a través de una conferencia de prensa que se dio a conocer la noticia.

Mónica Peña, representante legal de la denunciante, quien también es una famosa creadora de contenido, confirmó el suceso, resaltando que Rix, se había declarado culpable.

"El 1 de septiembre de 2021, Ricardo se declaró culpable voluntariamente. Por lo que empieza el proceso abreviado", reveló.

"Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses", explicó.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANNA SHPAK (@annashpak)

Reparación de daños

De acuerdo con Peña, su defendida decidió donar el dinero a cuatro entidades dedicadas a la atención de víctimas mujeres de violencia.

Tras la reciente resolución, la agraviada, Nath Campos dijo estar satisfecha por hacerse justicia. El vlogger también tuvo que desembolsar una cifra económica para reparación de daños.

"Siento yo el final de un capítulo que fue bastante difícil, bastante doloroso. No pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha", dijo Nath.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NATH CAMPOS (@nathcampost)

En busca de la justicia

Asimismo, expresó que con amarga experiencia espera que sirva de ejemplo para otras mujeres para no tengan miedo de denunciar los abusos que sufren.

"El mensaje para todas es llevarlo a la justicia porque si no lo haces, definitivamente no va pasar nada. Siento que entre más mujeres denuncien, más está la voz allá afuera ...Protejámonos unas a las otras; no es tanto hacia ellos, sino ‘¿Qué puedo hacer yo para que esto no le pase a otra mujer?’”, agregó.

Nath por su parte, se mostró sorprendida porque la justicia actuó de una forma que ella no se espera, pues superaron sus expectativas.

Mira aquí el video