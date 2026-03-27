Roberto Carlos es el protagonista del Encuentro de Bienestar de Bantrab

-

En el marco de sus 60 años de trayectoria, el Banco de los Trabajadores (Bantrab) realizó el Encuentro de Bienestar: Liderazgo y Mentalidad Ganadora, un espacio que reunió a referentes del deporte para reflexionar sobre disciplina, trabajo en equipo y alto rendimiento.

Gracias a la alianza entre Bantrab con el Real Madrid, Guatemala recibió la visita de Roberto Carlos, leyenda internacional de este deporte y embajador de este equipo al cual perteneció por 11 años, quien formó parte del Encuentro de Bienestar.

En este contexto, el grupo financiero presentó los resultados de su alianza con el Real Madrid, evidenciado el impacto del Pilar Social y de Desarrollo de su Estrategia de Bienestar, enfocado en programas de educación financiera, deporte y salud.

A la fecha, más de un millón de guatemaltecos han sido beneficiados mediante capacitaciones integrales, iniciativas como la cantera de Guate, asesorías personalizadas, consolidación de deudas y eventos deportivos.

Conversatorios dentro del Encuentro de Bienestar de Bantrab (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Estos avances forman parte de una relación construida desde 2022, que además de generar impacto con los programas de Bienestar y Desarrollo, fomentaron la creación de soluciones financieras disponibles para los guatemaltecos fanáticos del Real Madrid: Ahorro Real y Tarjeta de Crédito Real.

“ En estos años hemos traído la metodología del club más exitoso de la historia a nuestras canchas locales, formando jóvenes con disciplina, valores y visión de futuro ” Herbert Hernández , director titular de Junta Directiva Bantrab.

El encuentro integró tres conversatorios con representantes del fútbol nacional y de la Selección, así como una conversación central con Roberto Carlos.

Finalmente, se abrió un espacio de reconocimiento, en el que Bantrab otorgó su máxima distinción, el Galardón al Trabajador al exfutbolista brasileño.