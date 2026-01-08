Rodrygo admite que tuvieron que sufrir para estar en la final de la Supercopa

-

Rodrygo Goes convirtió su tercer tanto en la temporada con el Madrid, el cual significó la diferencia para vencer 2-1 a los colchoneros en el derbi, y tras dicho triunfo, el brasileño aseguró que sufrieron.

En contexto: Real Madrid vence al Atlético y se cita con el Barsa en la final de la Supercopa

"Hay que sufrir para llegar a la final y lo hemos hecho. No queremos siempre sufrir así pero es normal en este tipo de partidos y lo importante es que hemos ganado. Jugamos la final", enfatizó el extremo merengue.

"Estamos hablando siempre en el vestuario y en el día a día de que tenemos que estar juntos, sea bueno o malo el momento. En cada partido hay momentos difíciles, el Atlético es un gran equipo y ante el Barcelona puede pasar lo mismo. Sabiendo sufrir y estando juntos, es mejor", añadió .

Rodrygo’s last five Real Madrid starts:



Man City—⚽

Alavés—⚽

Sevilla—

Real Betis—

Atlético—⚽



He’s back pic.twitter.com/noT6N99m66 — B/R Football (@brfootball) January 8, 2026

Respecto a su situación goleadora, que ha mejorado tras una larga sequía, valoró: "Estoy cada día mejor, he encontrado una posición para jugar y me está saliendo bien. Quiero seguir así". Ya lleva tres anotaciones y cuatro asistencias en los últimos seis partidos (todas las competencias).

Hablando de rachas, también se refirió al momento bajo que vive su compañero y compatriota Vinicius. "Está bien claro que un delantero siempre quiere marcar pero si le toca un momento que no vienen los goles, tiene que ayudar de otras maneras. Corre con el equipo y lo da todo como siempre", señaló.

Para cerrar, también se refirió al Barsa: "Hay que estar concentrados, descansar y ver lo que el míster tiene para intentar ganar".