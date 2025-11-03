Los rojos no pueden tomar el liderato de la Liga tras empatar contra Xelajú

-

Xelajú no pudo aprovechar el empuje como reciente finalista de la Copa Centroamericana, y regresó a la irregularidad liguera para igualar 1-1 en casa frente a Municipal, en el cierre de la fecha 17 del Apertura 2025.

Si bien el partido arrancó con un ida y vuelta, que tuvo como protagonistas a Yilton Díaz en una ofensiva local (minuto 8), y a Cristian Hernández por los visitantes (9), poco a poco los chivos fueron asentándose mejor en el campo.

¡El golazo de Cardenas! ⚽️ Xelajú y Municipal empataron 1-1 en la jornada 17. #AOtroNivel pic.twitter.com/g8gzbLKcjj — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) November 3, 2025

La mejor prueba de ello llegó al 21, cuando Claudio de Oliveira le robó un balón en salida al "Cheka" Hernández, le quedó a Steven Cárdenas quien tuvo tiempo y espacio para probar desde lejos. Consiguió soprender con un zurdazo que superó al portero Braulio Linares. Golazo.

Antes del descanso (43), un centro de John Méndez casi se cuela en la portería quetzalteca, pero pegó en el larguero.

En la segunda mitad ingresó Nery Lobos por Darío Silva, quien había quedado resentido en una jugada desde el minuto 11. Y las malas noticias siguieron con la lesión de Maynor de León, en su lugar entró el héroe del gol del último minuto ante Real España, Juan Cardona, pero solo 10 minutos estuvo en el campo, pues fue expulsado por una dura entrada sobre Rudy Barrientos.

Todo esto se combinó con el mejor momento escarlata. Lobos fue figura con atajadas al José Martínez, Méndez y "Cheka", pero no pudo hacer nada cuando el "Flaco" cazó un rebote y colocó la igualdad, al 65.

Incluso en la recta final (81), el portero lanudo sacó, a una mano, el cabezazo de Jefry Bantes. El empate impide a los rojos asaltar el liderato que sigue en manos de Mixco.