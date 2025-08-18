El rol del entorno familiar en la prevención de la diabetes

-

Prevenir la diabetes es posible con detección temprana y buenos hábitos.

Un reciente estudio de la Universidad de Stanford en colaboración con Kaiser Permanente ha arrojado un resultado impresionante y a la vez revolucionario.

Ambas instituciones han comprobado que el riesgo de desarrollar diabetes no se concentra solo en una persona, sino que se agrupa con los familiares con los que vive.

La investigación muestra que el riesgo de diabetes se agrupa en familias. (Foto: X)

El hallazgo se apoya en un análisis de registros electrónicos de salud de más de 350 mil adultos con prediabetes y sus familiares. Con dichos datos, es posible detectar previamente a las personas que son propensas a padecer la enfermedad.

El descubrimiento fue posible gracias al subsidio del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedad del Riñón, marcando un antes y un después para un padecimiento que se ha vuelto cada vez más común con los años.

¿Qué es la diabetes?

El páncreas juega un papel clave en la producción de insulina. (Foto: X)

Es una enfermedad crónica en la que el organismo pierde la capacidad de regular los niveles de azúcar en la sangre, provocando que el páncreas deje de producir suficiente insulina o que el cuerpo no utilice la insulina de forma eficaz.

Causas

La alimentación poco saludable y falta de ejercicio son factores de riesgo. (Foto: X)

La causa más común en adultos es la llamada diabetes tipo 2, que suele estar relacionada con el exceso de grasa en el cuerpo, la falta de actividad física y una alimentación poco saludable, aunque la genética también puede aumentar el riesgo.