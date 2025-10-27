Hospital Roosevelt se pronuncia tras diligencias del MP por caso 2023

El Hospital Roosevelt reafirmó su compromiso de mantener la transparencia y ofrecer cooperación total al MP para facilitar el proceso legal y la pesquisa judicial, reiterando su apoyo a las autoridades.
El Hospital Roosevelt emitió un pronunciamiento oficial luego de que el Ministerio Público (MP) realizara diligencias en sus instalaciones en el marco de una investigación relacionada con un caso registrado en 2023.
En su declaración, la institución reiteró su disposición total para brindar apoyo al ente investigador, cumpliendo con todos los procedimientos legales correspondientes. El hospital aseguró que mantendrá la transparencia en sus actuaciones y continuará facilitando la cooperación requerida por las autoridades.
Investigación
La investigación del MP se centra en un caso registrado en 2023, que estaría vinculado a posibles actos de corrupción. Informes recientes apuntan a fraude en la adquisición de servicios y obras, con simulación de pagos millonarios según las denuncias interpuestas.
El Hospital Roosevelt ha sido objeto de investigaciones penales por el Ministerio Público (MP) en repetidas ocasiones en los últimos años. Las diligencias frecuentemente se enfocan en presuntas irregularidades en procesos de adjudicación y procedimientos administrativos dentro del centro asistencial público.