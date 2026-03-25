Rosa Mariella Rivera Acevedo asume primera presidencia del TSE

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Este día asumió como presidenta del TSE la magistrada titular Rosa Mariella Rivera Acevedo.

La Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional "Miguel Ángel Asturias", fue el escenario de la toma de posesión oficial de la VIII Magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2026-2032, en la que asume como presidenta Rosa Mariella Rivera Acevedo

Con un discurso que duró cerca de cinco minutos, la presidenta del TSE, aseguró que asumía la dirección de este órgano electoral con la convicción de que esta institución es un órgano del Estado pilar sobre el que descansa la democracia.

Añadió que el TSE "debe ser garante de la voluntad soberana del pueblo y custodio de la legitimidad de nuestras autoridades", indicó.

Dijo que se ha comprendido que la independencia, la especialización y la autonomía de los órganos electorales debe ser una prioridad, por lo que indicó que no es un sistema aislado, sino parte esencial de un equilibrio de poderes que protege la libertad y evita la concentración indebida de autoridad.

Entonación del Himno Nacional de Guatemala durante la toma de posesión oficial por parte de los magistrados del TSE. (Foto: Oscar Rivas/Colaboración)

Con esto, señaló que la responsabilidad como magistrados del ente electoral es doble, pues se debe garantizar el acceso pleno y efectivo al voto y asegurar que todo ciudadano tengo el derecho real de participar en la vida política de la nación.

Reconoció que no se debe ignorar los desafíos como país, sobre todo porque en distintos momentos "la integridad de nuestro sistema electoral ha sido cuestionado, lo cual no nos debe debilitar, sino que impulsarnos a mejorar. Es imprescindible revisar y modernizar la normativa y optimizar la organización del Tribunal para atender la modernidad de nuestro tiempo", apuntó.

Integración

En su orden, la VII Magistratura del TSE, en los próximos seis años estará integrada por:

Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo

Roberto Estuardo Morales Gómez

Karin Virginia Romero Figueroa

Quelvin Otoniel Jiménez Villalta

Mario Alexander Velásquez Pérez

Y, como suplentes:

Giovanni Francisco Soto Santos

Joaquín Rodrigo Flores Guzmán

Francisco Javier Puac Choz

Sergio Amadeo Pineda Castañeda

Alfredo Skinner-Klée Arenales

Vista general del público asistente a la toma de posesión de los magistrados del TSE. (Foto: Oscar Rivas/Colaboración)

Elecciones

Según la integración del TSE, período 2026-2032, las próximas elecciones generales 2027 serán dirigidas por el magistrado titular Roberto Estuardo Morales Gómez, quien asumirá la segunda presidencia de la VIII Magistratura.

Y, las elecciones generales 2031, serán presididas por el magistrado titular Alfredo Skinner Klée Arenales.