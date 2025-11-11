Rosalía conquista "La Revuelta" con humor y buena audiencia

-

Entre bromas y música, Rosalía presentó su nuevo álbum Lux.

La visita de Rosalía a La revuelta convirtió ayer lunes el centro de Madrid en un auténtico espectáculo. Antes de su entrevista con David Broncano, el programa de TVE recreó una divertida "junta de vecinos" para recibirla, con un elenco estelar: Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Alexia Putellas, Estopa, Javier Calvo, La Zowi, Joan Pradells, María Escoté y Manuela Carmena.

Entre risas, Machi exclamó: "Tenemos que hacer algo con la que canta, la del quinto", mientras Calvo propuso "cambiar la Constitución" para que Rosalía pudiera cantar más.

Durante la entrevista, Rosalía mostró su sentido del humor. (Foto: X)

La escena, grabada en plano secuencia, culminó con la llegada de la artista, que aceptó entre bromas la invitación de Broncano al plató.

El sketch, compartido en redes como Nuestros adorables vecinos, se volvió viral. Ya en el programa, Rosalía presentó su disco Lux y cantó La perla.

La cantante sostiene un plato conmemorativo de su disco y del programa. (Foto: X)

Rosalía sorprendió al público con un bizcocho "de 14 quilates" y un regalo muy especial: un plato conmemorativo con el nombre del álbum. Entre risas, confesiones familiares y ocurrencias sobre su vida personal, la cantante mostró su faceta más cercana y divertida.

El resultado de la noche fue arrollador: más de 2.7 millones de espectadores y 35 millones de visualizaciones en redes. Una noche en la que Rosalía transformó la comedia en arte y convirtió La revuelta en un fenómeno televisivo.

Rosalía junto al famoso cineasta Pedro Almodóvar, Estopa y otras celebridades. (Foto: X)

Hace historia

La cantante española se convierte en la primera artista en grabar un álbum en 13 idiomas, logrando su primer Récord Guinness. Su disco Lux rompe y reinventa fronteras, fruto de un año de estudio y dedicación. Un hito que celebra la diversidad y redefine la música global.