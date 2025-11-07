Rosalía se eleva a la divinidad musical con "LUX"

La cantante se reinventa como pocas pueden hacerlo en LUX, un disco de alto nivel y que ya se apunta entre los mejores del año.
En el álbum compuesto por 15 canciones, Rosalía ahonda en la vida, la muerte, el amor y, sobre todo, la divinidad.
Aunque su estética confundiera a algunos asegurando que se "burlaba" de la religión, sus recientes declaraciones y las letras prueban que es más sobre la fe.
Rosalía canta en español, inglés, alemán, italiano y portugués, entre otros, y recorre géneros que van desde la ópera hasta la electrónica, pasando por el pop.
En LUX sobra el espacio para reflexionar, como en Sexo, violencia y llantas y Dios es un stalker; y para volver a amar, como en Reliquia, en el que incluso parece haber guiño a Jeremy Allen White, con quien salió por un breve tiempo.
En La perla, junto a Yahritza y su esencia, Rosalía tira directo a matar a quien muchos adivinan sería Rauw Alejandro. Por su letra explosiva e irónica, y su sonido circense, algunos empiezan a compararla con Ese hombre, de Rocío Jurado y Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio.
La artista tampoco pasa por alto sus raíces y nos lleva hasta lo más hondo del flamenco con La rumba del perdón, junto a sus compatriotas Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz.
El disco muere literalmente en Magnolias, un tema que en su letra y música nos recuerda que Rosalía es mucho más que una Motomami.
De momento, LUX debutó con 8.6/10 en la revista Pitchfork, mientras que Metacritic lo aprobó con 98/100. Por su parte, Associated Press le dio 4.5 de 5 estrellas. Mejor imposible.