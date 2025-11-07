Rosalía se eleva a la divinidad musical con "LUX"

-

La cantante se reinventa como pocas pueden hacerlo en LUX, un disco de alto nivel y que ya se apunta entre los mejores del año.

La portada de LUX, el cuarto disco de estudio de la artista española. (Foto: Instagram/Rosalía)

En el álbum compuesto por 15 canciones, Rosalía ahonda en la vida, la muerte, el amor y, sobre todo, la divinidad.

Aunque su estética confundiera a algunos asegurando que se "burlaba" de la religión, sus recientes declaraciones y las letras prueban que es más sobre la fe.

Rosalía canta en español, inglés, alemán, italiano y portugués, entre otros, y recorre géneros que van desde la ópera hasta la electrónica, pasando por el pop.

En el álbum, la cantante colabora con artistas como Bjork, Estrella Morente y la Orquesta Sinfónica de Londres. (Foto: Instagram/Billboard)

En LUX sobra el espacio para reflexionar, como en Sexo, violencia y llantas y Dios es un stalker; y para volver a amar, como en Reliquia, en el que incluso parece haber guiño a Jeremy Allen White, con quien salió por un breve tiempo.

En La perla, junto a Yahritza y su esencia, Rosalía tira directo a matar a quien muchos adivinan sería Rauw Alejandro. Por su letra explosiva e irónica, y su sonido circense, algunos empiezan a compararla con Ese hombre, de Rocío Jurado y Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio.

La artista tampoco pasa por alto sus raíces y nos lleva hasta lo más hondo del flamenco con La rumba del perdón, junto a sus compatriotas Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz.

Rosalía ahonda en diversos géneros que van desde la ópera hasta la rumba flamenca. (Foto: X)

El disco muere literalmente en Magnolias, un tema que en su letra y música nos recuerda que Rosalía es mucho más que una Motomami.

De momento, LUX debutó con 8.6/10 en la revista Pitchfork, mientras que Metacritic lo aprobó con 98/100. Por su parte, Associated Press le dio 4.5 de 5 estrellas. Mejor imposible.