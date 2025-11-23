Rosalía propone disfrutar del presente, lejos del internet

Rosalía señaló que las personas viven en una era de dopamina sin descanso.
La cantante española ha hecho un llamado a la reflexión durante su gira de medios para promocionar su nuevo álbum titulado Lux.
Durante una reciente entrevista para The New York Times, Popcast, Rosalía habló sobre la necesidad de reducir la exposición a estímulos digitales y recuperar la capacidad de concentración en un entorno saturado de información.
"Cuanto más estamos en la era de la dopamina, más deseo lo contrario. Eso es lo que anhelo. A veces soy capaz de hacer el ejercicio de simplemente apagarlo todo y ver una película en un espacio oscuro de mi habitación", dijo la artista.
La charla abordó la dificultad de desconectarse del teléfono incluso durante actividades sencillas como comer o pasar tiempo en familia.
"Lo es; de mi parte existe el deseo de que haya algo que te empuje a estar concentrado durante una hora en la que simplemente estés ahí. Sé que es mucho pedir, pero eso es lo que quiero", concluye la intérprete de Motomami, mostrando su apoyo a disfrutar de la vida lejos del internet.
Rosalía y Jimmy Fallon
Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la artista le enseñó a Fallon a cantar en español y se subió al escenario para interpretar La perla.