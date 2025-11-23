Rosalía propone disfrutar del presente, lejos del internet

-

Rosalía señaló que las personas viven en una era de dopamina sin descanso.

La cantante española ha hecho un llamado a la reflexión durante su gira de medios para promocionar su nuevo álbum titulado Lux.

La artista habló sobre la necesidad de reducir estímulos en la vida diaria. (Foto: X)

Durante una reciente entrevista para The New York Times, Popcast, Rosalía habló sobre la necesidad de reducir la exposición a estímulos digitales y recuperar la capacidad de concentración en un entorno saturado de información.

"Cuanto más estamos en la era de la dopamina, más deseo lo contrario. Eso es lo que anhelo. A veces soy capaz de hacer el ejercicio de simplemente apagarlo todo y ver una película en un espacio oscuro de mi habitación", dijo la artista.

Rosalía confesó que a veces apaga todo para ver una película en silencio. (Foto: X)

La charla abordó la dificultad de desconectarse del teléfono incluso durante actividades sencillas como comer o pasar tiempo en familia.

La charla abordó la dificultad de dejar el móvil incluso en momentos simples. (Foto: X)

"Lo es; de mi parte existe el deseo de que haya algo que te empuje a estar concentrado durante una hora en la que simplemente estés ahí. Sé que es mucho pedir, pero eso es lo que quiero", concluye la intérprete de Motomami, mostrando su apoyo a disfrutar de la vida lejos del internet.

