Roudha y María del Sol unen pasión y bolero en "Vuélveme a besar"

Un estreno que combina romance, nostalgia y elegancia musical.
Dos estrellas internacionales, amantes del soul, unen sus voces para llegar al corazón de sus fanáticos con Vuélveme a besar.
Fabiola Roudha junto a María del Sol lanzaron un sencillo que combina su lado romántico con su pasión por el bolero.
El lanzamiento forma parte de su tercera canción de su sesión en vivo: Entre amigos y canciones, grabada desde la Ciudad de México.
Roudha había grabado previamente el tema en colaboración con Comisario Pantera, siendo una fusión entre soul y pop rock.
"En enero de este año nos hablamos por primera vez por las redes y la emoción que sentí al saber que la artista que yo escuchaba cuando iniciaba mi carrera fue increíble", comentó la cantante.
"Se imaginarán cómo me siento de poder grabar junto a una de las voces más únicas y hermosas de México", dijo Fabiola días antes del estreno, reflejando su emoción por trabajar con María.