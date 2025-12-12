Versión Impresa
Roudha y María del Sol unen pasión y bolero en "Vuélveme a besar"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
12 de diciembre de 2025, 10:56
Roudha y María del Sol comparten su pasión por el soul en un tema romántico. (Foto: X)

Un estreno que combina romance, nostalgia y elegancia musical.

Dos estrellas internacionales, amantes del soul, unen sus voces para llegar al corazón de sus fanáticos con Vuélveme a besar.

“Vuélveme a besar” fusiona soul, romance y bolero. (Foto: Instagram)
Fabiola Roudha junto a María del Sol lanzaron un sencillo que combina su lado romántico con su pasión por el bolero.

El lanzamiento forma parte de su tercera canción de su sesión en vivo: Entre amigos y canciones, grabada desde la Ciudad de México.

Roudha había grabado previamente el tema en colaboración con Comisario Pantera, siendo una fusión entre soul y pop rock.

Un encuentro artístico que une generaciones y estilos. (Foto: X)
"En enero de este año nos hablamos por primera vez por las redes y la emoción que sentí al saber que la artista que yo escuchaba cuando iniciaba mi carrera fue increíble", comentó la cantante.

"Se imaginarán cómo me siento de poder grabar junto a una de las voces más únicas y hermosas de México", dijo Fabiola días antes del estreno, reflejando su emoción por trabajar con María.

