"No entiendo por qué me pusieron con Nelson": Rubí habla sobre su nuevo dueto

Rubí hizo una controversial confesión durante su entrada a la cabina POV que se encuentra en La Academia con relación a su dueto con Nelson Carreras en el concierto 12.

La alumna expresó su sentir acerca de cantar con Nelson en el próximo show, donde las canciones son más complejas y cada vez hay menos participantes.

Durante el acercamiento que los alumnos tienen con los fans en TikTok le preguntaron cómo se sentía al cantar en un duelo con el representante de Guatemala:

"No entiendo por qué me pusieron con Nelson y no por mala onda sino porque Nelson es muy bueno cantando y bailando entonces..."

"Pero tú también eres muy buena Rubí", le dijo el moderador Willliam Valdés.

"Pero Nelson me supera por mucho", respondió.



Acerca de la elección de la canción con la que compartirán escenario dijo:

"Lo bueno es que nos pusieron una canción que nosotros quisiéramos y a Nelson se le ocurrió la gran idea de 'Adrenalina' de JLo con Wisin y Ricky Martin y yo así como que..'hmm', me quería proponer las 'Barbies' pero yo le dije: 'no carnal, ¡ni lo sueñes!' y pues, me siento muy feliz, ahorita estuvimos ensayando un poco con el profe Meni la canción y la verdad es que se escucha padre".

MIRA LA DECLARACIÓN: