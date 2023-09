¿Rubiales puede ir a la cárcel por polémico beso?

-

Esto podría pasar con Luis Rubiales tras la denuncia por agresión sexual colocada por Jenni Hermoso.

Luego de que Jenni Hermoso presentara ante la Fiscalía General del Estado una denuncia de agresión sexual por el beso que Luis Rubiales le dio en la boca durante la premiación del Mundial Femenino, el presidente de la Real Federación Española de Fúbtol (RFEF) podría verse en un problema más grave que su destitución.

Una investigación sobre Rubiales se había abierto desde el 28 de agosto, pero se necesitaba que la jugadora española se adhiriera a la denuncia en un plazo no mayor a 15 días.

En este momento, el caso de Jenni Hermoso está siendo manejado por la Audiencia Nacional, quienes suelen investigar casos de delitos de españoles cometidos en el extranjero. El beso de Rubiales sucedió en Sidney, ahora la entidad deberá constatar si se cumple el condicionante de que sea delito en el país en el que se cometió.

Existe un plazo de dos meses para saber si la denuncia fue admitida, en ese caso, ambas partes deberán declarar. Sin embargo, siempre se puede cesar el caso si la institución creyese que no hay causa suficiente.

El cargo de la denuncia

El Código Penal de Espala aclara en el artículo 178 que "será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

La pena de Rubiales podría elevarse hasta cinco años en caso de que se empleara intimidación o violencia hacia la víctima, en este caso Jenni Hermoso, informa Mundo Deportivo. Sin embargo, según El Desmarque, si se demuestra que el agresor se ha valido de una situación de superioridad se puede aumentar la condena de dos a ocho años.

¿Sería destituido?

Segun AS, una vez existe un proceso en la vía penal, en resto de procedimientos administrativos, como la destitución de Rubiales de la RFEF, quedarían suspendidos hasta que se decida si es culpable o inocente.

A principios de esta semana, el Consejo Superior de Deportes, parte del gobierno español, solicitó al Tribunal Administrativo del Deporte la suspención de Rubiales, pues consideraba que su comportamiento estaba "afectado a la imagen del deporte español y de España."