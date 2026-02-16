Turicentro Palatza ofrece naturaleza, piscinas termales y recreación familiar

-

El Turicentro Palatza, ubicado entre San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho, ofrece piscinas termales, miradores y áreas recreativas ideales para compartir en familia y disfrutar de un ambiente natural perfecto para el descanso en San Marcos.

Entre montañas cubiertas de abundante vegetación, con un clima fresco característico del altiplano marquense y el constante canto de los pajarillos, el Turicentro Palatza se consolida como un destino turístico ideal para el descanso, la recreación y la convivencia familiar en el departamento de San Marcos.

El balneario está ubicado en el límite entre los municipios de San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho, sobre la carretera 12 sur, en un entorno natural que invita a desconectarse de la rutina diaria y disfrutar de la tranquilidad que ofrece el paisaje montañoso. Su fácil acceso permite que familias, grupos de amigos y visitantes de distintos puntos del país puedan llegar sin mayores complicaciones.

El clima es uno de los aspectos llamativos en este centro recreativo. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"El lugar fue pensado para que las familias puedan venir a disfrutar sin preocupaciones", explica Breison Gómez, encargado del turicentro. Según detalla, el pago de ingreso incluye diversos servicios como parqueo amplio y seguro, senderos naturales, miradores estratégicamente ubicados, regaderas y áreas destinadas para cocinar, lo que permite a los visitantes pasar el día completo en un ambiente cómodo, ordenado y seguro.

El espacio cuenta con cabañas equipadas con mesas, sillas y churrasqueras, ideales para preparar alimentos y compartir en grupo. Estas áreas brindan comodidad a quienes desean organizar convivios, celebraciones familiares o simplemente disfrutar de un día diferente en contacto con la naturaleza.

En el área puedes disfrutar del paso del puente, un atractivo para los visitantes. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Uno de los principales atractivos del lugar son sus piscinas de aguas termales, reconocidas por sus propiedades relajantes. "Tenemos tres piscinas, todas alimentadas con agua termal; la temperatura varía según el tamaño de cada una", comenta Gómez, resaltando el beneficio natural que estas aguas aportan a la relajación muscular y al bienestar corporal. La experiencia se complementa con el entorno natural que rodea las piscinas, creando un ambiente propicio para el descanso.

Aunque el turicentro no dispone de sauna, sí ofrece regaderas con agua caliente. "Las regaderas tienen agua bastante caliente y el visitante puede regular la temperatura a su gusto", añadió el encargado, subrayando la comodidad de las instalaciones.

El Turicentro Palatza abre sus puertas todos los días, incluyendo fines de semana y días festivos, en horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. El costo de ingreso es de Q20 por persona, tanto para adultos como para niños, tarifa que incluye el uso de todas las instalaciones sin cobros adicionales, convirtiéndolo en una opción accesible para la economía familiar.

Con una extensión aproximada de 30 cuerdas de terreno, el lugar tiene capacidad para recibir grupos de distintos tamaños, ofreciendo áreas amplias, senderos y miradores naturales que permiten apreciar la belleza del paisaje marquense.

El costo de ingreso es de 20 quetzales de manera general. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"Queremos que cualquier persona pueda visitarnos, sin distinción ni discriminación. Es un espacio pensado para toda la población marquense y también para visitantes de otros lugares", concluyó Gómez.

De esta manera, el sitio continúa posicionándose como punto de encuentro para quienes buscan naturaleza, seguridad y recreación en un mismo lugar. Para reservaciones o mayor información, los interesados pueden comunicarse al 3266-1221.