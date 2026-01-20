Estas son las rutas alternas por operativos de seguridad en zonas 1 y 13

Varios cierres viales se han registrado en distintos sectores de la zona capitalina.
Este martes 20 de enero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han cerrado algunas vías para realizar operativos de seguridad.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, confirma que hay cierres frente al Templo Santo Domingo y a las afueras del Hospital General, zona 1.
Agentes de tránsito ya han habilitado una ruta alterna en la 11 avenida de la 10 calle para la 11 calle.
Otro cierre se ha registrado en Pamplona, zona 13, frente al Centro Juvenil "Las Gaviotas", el cual abarca desde la 2a. calle, entre 1a. y 2a. avenida.