Rutas alternas: Procesión recorrerá la zona 1 este martes

La Imagen de Jesús Nazareno de la Indulgencia recorrerá parte del Centro Histórico esta noche.
Este martes 17 de febrero se realizará el solemne traslado procesional de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Indulgencia por parte del Beaterio de Belén, en la zona 1 capitalina.
Esta procesión iniciará a partir de las 18:00 horas desde la 9a. avenida y 14 calle hacia la 13 calle. Luego, avanzará por la 10a. avenida y regresan al templo por medio de la 14 calle "A" aproximadamente a las 19:30 horas.
Ante esta actividad, se prevé congestionamiento vehicular en el sector, por lo que Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, dio a conocer las vías alternas que pueden utilizar los automovilistas.
Rutas alternas
Una vía alterna que se puede tomar es la 7a. avenida de la zona 1, para dirigirse hacia el norte del Centro Histórico.
De igual manera, se puede utilizar como ruta alternas la 11 avenida, para trasladarse también con dirección hacia el norte y evitar el tránsito lento.
Asimismo, se recomienda conducir con precaución debido a la alta afluencia de personas que acompañarán la procesión.