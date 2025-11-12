Estas son las rutas alternas tras el bloqueo en el bulevar Liberación

Bloquean bulevar Liberación, encapuchados tienen 2 buses cruzados en bulevar Liberación frente a la Avenida Hincapié zona 13.



