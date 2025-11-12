Estas son las rutas alternas tras el bloqueo en el bulevar Liberación

El tránsito en la ciudad de Guatemala colapsó debido a un bloqueo estratégico en el bulevar Liberación, frente al Zoológico La Aurora, en zona 13.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra ha confirmado que un bloqueo registrado en el bulevar Liberación, frente el Zoológico La Aurora, en zona 13 es protagonizado por Sancarlistas.
Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) estarían inconformes con las autoridades de esta casa de estudios por negarles el ingreso a las instalaciones de la misma.
Con buses extraurbanos se encuentran obstaculizando el paso vehicular en el lugar, generando un caos en el tránsito de la ciudad de Guatemala.
Rutas alternas
- Bulevar los Próceres
- Bulevar Vista Hermosa
- Avenida La Castellana
- El Trébol
- Avenida Bolívar