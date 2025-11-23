La saga de "Stargate" regresará con nueva serie en streaming

-

La serie no será un reinicio, sino una expansión del canon existente.

La plataforma de streaming ha sorprendido a los fanáticos de la ciencia ficción tras anunciar de manera oficial una nueva serie de la franquicia Stargate.

La producción marca el regreso oficial de Stargate al formato televisivo. (Foto: X)

La saga regresa a la pantalla chica tras 21 años de su primera cinta en cines. El proyecto estará a cargo de Martin Gero en el puesto de productor ejecutivo, así como Brad Wright y Joe Mallozzi, quienes serán productores del programa.

Los tres cineastas tienen experiencia con la saga, ya que han trabajado previamente en Stargate: Atlantis, Stargate: SG-1 y Stargate: Universe, por lo que se espera que se respete la esencia de la franquicia.

La franquicia vuelve tras 21 años desde su primera película. (Foto: X)

Hasta el momento no se ha revelado cuál será la fecha de estreno del nuevo proyecto que será producido por Amazon.

Aún no se ha confirmado la fecha de estreno del esperado proyecto. (Foto: X)

La serie no se tratará de un reinicio de la saga, sino más bien de un nuevo capítulo en el universo ya establecido de la exitosa franquicia.