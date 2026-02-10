La Sagrada Familia próximamente será la iglesia más alta del mundo

-

La colocación de su torre central convertirá a La Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo.

Antoni Gaudí concibió esta obra hace más de 140 años y a pesar que en distintas ocasiones se ha pausado la construcción, este 2026 se avanzará a grandes proporciones.

En una plataforma a 54 metros se mantiene entre andamios la enorme pieza que pronto completará la cruz tridimensional que corona la torre de Jesucristo, cuya inauguración está planificada en junio y está invitado el papa León XIV, quien todavía no confirma su presencia.

Una larga grúa amarilla alzará próximamente, la pieza que elevará hasta los 172,5 metros el pico de esta obra y retomará el título de la iglesia más alta del mundo que hace poco le arrebató al templo de Ulm, en Alemania.

La obra de más de 140 años de construcción retomará su título de la iglesia más alta del mundo. (Foto: AFP)

Su cima quedará apenas unos metros por debajo de la montaña de Montjuic, de 177 metros.

"Con la colocación de la cruz estaremos casi al 80% del conjunto construido", explica a la AFP Jordi Faulí, el arquitecto que dirige las obras desde hace más de una década, en una sala apartada del intenso trasiego de visitantes, junto a varias maquetas del templo.

El arquitecto jefe de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, ​​Jordi Fauli. (Foto: AFP)

Cuando la estructura esté terminada, y sus andamios sean retirados, la torre será bendecida el 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte del genial arquitecto catalán, enterrado en la cripta de esta basílica de la que adquirió las riendas en 1883.

Se espera que la iglesia sea bendecida el próximo 10 de junio. (Foto: AFP)

