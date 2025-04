"Merlina" está de vuelta: sale a luz tráiler y fecha de estreno de segunda temporada

-

Regresó...y sigue tan sombría como siempre, Netflix lanza el primer trailer oficial de la segunda temporada de "Merlina".

OTRAS NOTICIAS: Karol G muestra su lado más personal en documental por Netflix a partir de esta fecha

"Merlina" Addams está de vuelta con nuevas perspectivas, misterios por resolver y ese inconfundible humor negro que conquistó en la temporada de estreno.

La primera temporada de la serie de Netflix rompió récord de visualizaciones en una semana tras su estreno en 2022.

La serie es protagonizada por Jenna Ortega.

Wednesday now holds the record for most hours viewed in a week for an English-language series on Netflix, with 341.2 MILLION HOURS!



The series — starring Jenna Ortega from EPs Tim Burton, Al Gough & Miles Millar — is #1 in 83 countries, tying the record set by Stranger Things 4 pic.twitter.com/o8yhS2EmXF — Netflix (@netflix) November 29, 2022

"Esta temporada va a ser más grande y retorcida de lo que puedas imaginar".

El avance ofreció un vistazo a varios rostros conocidos de la primera entrega, entre ellos los integrantes de la familia Addams y Enid. Además, se mostró a Pugsley vistiendo el uniforme de la Academia Nevermore, lo que sugiere que podría unirse a su hermana mayor en la escuela, con información del sitio UsMagazine.

Mira el trailer:

TE INTERESA: Llega a streaming la película de Selena Gómez que generó polémica

Tim Burton es el creador de la serie, y también el encargado de dirigir esta nueva temporada.

Estas son las fechas de estreno, divididas en dos partes:

Parte 1: 6 de agosto

6 de agosto Parte 2: 3 de septiembre