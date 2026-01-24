Versión Impresa
Salió a bailar pero ya nunca regresó a casa

  • Con información de Romario Aguilar/colaborador
24 de enero de 2026, 11:06
El hombre fue identificado por su familia. (Foto: archivo/Soy502)

Su familia lo había reportado como desaparecido.

Un hombre salió de su casa para disfrutar de un baile, sin embargo, nunca volvió a casa.

Luego de cinco días de haber sido reportado como desaparecido, su cuerpo fue localizado bajo un puente, en las riberas del río Mazatenango.

La víctima fue identificada por sus familiares como Manuel Panjoj Tzoc, de 45 años y según relató su hermano, fue visto por última vez el pasado domingo, luego de haber asistido a un baile local, del cual ya nunca regresó.

(Foto: Romario Aguilar/Nuestro Diario)
Exploraron la zona

Al pasar varias horas y persistir el olor desagradable, varios pobladores se unieron y recorrieron el área, fue así como localizaron el cadáver entre las rocas y dieron aviso a las autoridades.

Peritos del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y señalaron que, debido al estado de descomposición, no fue posible determinar si presentaba heridas por arma blanca o de fuego, por lo que será en el Inacif donde se establezca la causa de muerte.

