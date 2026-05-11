Salió a comprar comida y terminó atacado a balazos

-

Tras haber sido herido, la víctima fue trasladada a un hospital.

Durante la noche del domingo 10 de mayo se reportó un ataque armado en la zona 8 capitalina, donde un hombre quedó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

El hombre fue atendido por Bomberos Municipales, que fueron alertados por los familiares, que salieron a abrir la puerta luego que el herido tocara para poder ingresar. Según la información compartida por la famila, minutos antes había salido a comprar comida china para cenar.

La víctima fue trasladada al Hospital Roosevelt con tres heridas, posteriormente se identificó como Jonathan Marroquín, de 24 años, quien fue atacado en la 36 calle "A" y 8a. avenida de la colonia Nueva Gloria.

Bomberos Municipales lo estabilizaron y trasladaron al Hospital Roosevelt. (Foto: CMB)

El afectado narró a los socorristas que dos hombres lo intentaron despojar de sus pertenencias, pero les dijo que no tenía nada, ya que había salido a comprar su cena, lo que molestó a los delincuentes, que le dispararon.

Residentes del sector indicaron a la Policía Nacional Civil que no es el primer incidente que se registra en el área, por lo que piden que se mantenga presencia de agentes en ese lugar, ya que, por la poca iluminación, los delincuentes aprovechan para esconderse y asaltar a peatones y a vendedores.