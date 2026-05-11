Localizan arsenal escondido en caja de encomienda enviada desde EE.UU.

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Armamento de diferente calibre, tolvas y municiones fueron localizadas durante el hallazgo.

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Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), informaron sobre el hallazgo de un arsenal dentro de una caja de encomienda, la cual pretendía ingresar al país.

Según la información compartida por las fuerzas de seguridad, el hecho se registró en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, luego que por medio de las revisiones correspondientes se localizara una fuerte cantidad de armas de fuego provenientes de Estados Unidos.

Tras el conteo y embalaje de las mismas se determinó que en la caja se encontraban 4 rifles calibre 22, una escopeta calibre 12 y 2 pistolas. Además 2 tolvas y 937 municiones de distintos calibres.

El armamento fue incautado para fortalecer las investigaciones correspondientes.

El hallazgo se reportó en la Portuaria de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios. (Foto: MinGob)

Otros hallazgos durante la ultima semana.

El Ministerio de Gobernación indicó que en la última semana, en este mismo puerto, personal policial ha localizado armamento que ha sido enviado escondido de la misma forma.

Durante ese lapso de tiempo se incautaron alrededor de 35 armas de fuego entre rifles, escopetas y pistolas, además de 599 municiones y 15 tolvas, todo sin documentación legal.