¡Regañado por Patty Chapoy! El último programa de Daniel Bisogno tras caer grave

En redes sociales se viralizó el momento en el que Patty Chapoy regañó a Daniel Bisogno durante el último programa al que él asistió tras haber tenido una recaída por su enfermedad, indignando a muchos.

A través de X muchos usuarios mostraron su indignación por la forma en la que Patty Chapoy le habló a un débil Bisogno por no haber asistido a un evento, sin considerar su estado de salud.

"Qué horror tenerla de jefa, saliéndole espuma contra un debilitado y pálido Daniel Bisogno", explicó la cuenta Claudia es Claudia al mostrar el incómodo video.

En el clip Chapoy le alegó a Daniel por faltar a una actividad. "Por cierto tú estabas invitado y no llegaste para variar ¡Para variar! Se le avisa mañana, tarde y noche de los horarios que tiene y resulta que no llega, no, no".

"Es que ahora sí fue una cuestión diferente", le dijo el conductor.

"Por eso creo que te vas a ir a descansar más días a tu casa hasta que te repongas", le dijo la directora de Ventaneando.

"No Patty, estoy bien puesto", contestó Daniel.

"Pues mira, llegaste como fantasma, vele la cara", dijo Patty.

"Oigan, estoy muy guapo ¿sí o no?", expresó el afectado.

"Que te pongan blush", dijo Pedro Sola.

De inmediato los fans expresaron su opinión: "Imagina que muriera Daniel, el último programa que hizo y fue insultado, para la posteridad", "así le quedará la consciencia", "y luego da la noticia aguantando el llanto", fueron algunos comentarios.

