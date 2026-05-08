Salud se pronuncia ante brote de hantavirus a nivel internacional

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Hasta ahora se han confirmado tres muertes y cinco casos positivos de hantavirus.

Las casi 150 personas a bordo del crucero holandés MV Hondius, frente a la costa de Cabo Verde, han permanecido confinadas en su mayoría a sus camarotes luego de que tres pasajeros murieran y cinco resultaran infectados de hantavirus.

Ante este brote, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se ha pronunciado, afirmando que actualmente en Guatemala no existen indicios de contagios.

"El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informa a la población guatemalteca que se mantiene seguimiento técnico al evento internacional relacionado con casos de hantavirus en un crucero. De acuerdo con la información disponible, este evento se encuentra bajo investigación y manejo por las autoridades sanitarias internacionales correspondientes", explicó a través de un comunicado.

Asimismo, expuso que "el hantavirus es una enfermedad poco común, pero puede causar complicaciones graves. Se transmite por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados y al respirar partículas contaminadas durante la limpieza de espacios cerrados como bodegas, viviendas abandonadas o áreas con roedores. La transmisión entre personas es rara y ocurre solo con contacto estrecho y prolongado en algunos tipos del virus".

Las autoridades piden calma y sobre todo, mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Por su parte, la OMS insistió este viernes en que el riesgo del hantavirus para la población en general sigue siendo mínimo, mientras varios países se preparan para repatriar a los pasajeros atrapados en el crucero afectado por un mortífero brote.

La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona —el virus Andes— fue confirmada entre los pasajeros que dieron positivo en las pruebas, alimentando la preocupación internacional.