Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

San Lucas Sacatepéquez implementará un carril reversible

  • Por Maria Fernanda Gallo
23 de enero de 2026, 07:56
Esta prueba piloto permitirá evaluar la viabilidad tangible de este proyecto. (Foto: Archivo/Soy502)

Esta prueba piloto permitirá evaluar la viabilidad tangible de este proyecto. (Foto: Archivo/Soy502)

Se iniciará como una prueba piloto para agilizar el tránsito en todo el sector.

OTRAS NOTICIAS: Estudiantes de la USAC denuncian actos denigrantes en bautizos

Este carril reversible funcionará desde la Ciudad de Guatemala hacia el occidente, del km. 27.7 y 29.9 de la Ruta Interamericana.

Con esto se espera que el viaje de los usuarios pueda disminuir 30 minutos.

En el ingreso a San Lucas se registra tráfico pesado, principalmente de vehículos que se dirigen a Chimaltenango, Quetzaltenango y Totonicapán.

Según lo anunció el Marco Pérez, en estos días se estará realizando una prueba piloto en distintos horarios para analizar puntos de mejora y el funcionamiento del mismo.

"Dicha medida tiene como finalidad mitigar el impacto negativo generando por la alta carga vehicular en sectores específicos de la ruta CA-1 Occidente" se lee en una carta municipal.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

De acuerdo con información preliminar, este carril reversible será para transporte liviano.

Durante esta prueba, la Policía Municipal de Tránsito coordinará el tránsito del lugar.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar