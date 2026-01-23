San Lucas Sacatepéquez implementará un carril reversible

Se iniciará como una prueba piloto para agilizar el tránsito en todo el sector.
Este carril reversible funcionará desde la Ciudad de Guatemala hacia el occidente, del km. 27.7 y 29.9 de la Ruta Interamericana.
Con esto se espera que el viaje de los usuarios pueda disminuir 30 minutos.
En el ingreso a San Lucas se registra tráfico pesado, principalmente de vehículos que se dirigen a Chimaltenango, Quetzaltenango y Totonicapán.
Según lo anunció el Marco Pérez, en estos días se estará realizando una prueba piloto en distintos horarios para analizar puntos de mejora y el funcionamiento del mismo.
"Dicha medida tiene como finalidad mitigar el impacto negativo generando por la alta carga vehicular en sectores específicos de la ruta CA-1 Occidente" se lee en una carta municipal.
De acuerdo con información preliminar, este carril reversible será para transporte liviano.
Durante esta prueba, la Policía Municipal de Tránsito coordinará el tránsito del lugar.