San Raymundo: Turismo místico, feria patronal y la leyenda de Siguanma

El municipio de San Raymundo, en Guatemala, conocido por su manufactura de pirotecnia y su rica tradición Kakchiquel, se prepara para su Feria Patronal en honor a San Raimundo de Peñafort el 23 de enero próximo.

A unos 35 kilómetros de la ciudad capital se encuentra el municipio de San Raymundo, conocido por su cultura Kakchiquel, su agricultura, ganadería y la manufactura de pirotecnia.

En los últimos años también se ha caracterizado por ser el recinto de varias fábricas industriales, principalmente de ropa.

Las calles se llenan de música durante la fiesta patronal. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Colinda al norte con El Chol, municipio del departamento de Baja Verapaz; al sur con San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez y Mixco; al este con Chuarrancho y Chinautla, municipio del departamento de Guatemala.

La localidad cuenta con varios sitios naturales como la Siguanma, el río Cuxuyá, balnearios, parques naturales para practicar senderismo, canoping, ciclismo de montaña, entre otras actividades.

En el barranco de Siguanma se encontró la imagen de San Raymundo de Peñafort. (Foto: Archivo)

Tradición

Sin duda unas de las actividades que más atraen a los visitantes está próxima y es la feria patronal, en honor a San Raimundo de Peñafort, un jurista dominico del siglo XIII, ofreciendo tradiciones, música y un ambiente local vibrante.

Durante la celebración, que se lleva a cabo el 23 de enero, vuelve a recordarse la aparición de su imagen en un barranco.

Los relatos históricos en torno a esta festividad narran que la escultura estaba en una pequeña cueva, en el lugar conocido como Siguanma (barranco grande) hace 300 años, aproximadamente.

Los relatos históricos narran que la escultura estaba en una pequeña cueva. (Foto: Archivo)

Los pobladores se llevaron la imagen a la iglesia del casco urbano, pero al otro día regresaba al barranco. Esto pasó por mucho tiempo hasta que un día le cortaron la cabeza y la estatua se dividió en dos.

"La historia de nuestro santo patrón nace en el lugar conocido como Siguanma, donde se halló. El lugar es místico, como gruta, porque antes había una especie de puente natural que se destruyó por el terremoto y se dieron varios derrumbes", explicó el vecino Fernando Ortiz, quien en una ocasión mostró el lugar.

Agregó que en años anteriores, la imagen del patrono del municipio se llevaba al lugar donde se encontró y los vecinos quemaban bombas y celebraban con melodías de marimba y chirimía.

La imagen del patrono del municipio permanece en el altar mayor de la parroquia. (Foto: Archivo)

"Existe una experiencia real que vivieron muchos vecinos hace algunos años, cuando se trajo la imagen a este lugar de Siguanma. Al momento que llegó empezó a llover fuertemente, por eso se dice que el santo es muy chillón", detalló.

Una de las reliquias o tesoros del municipio, desde hace más de 200 años, es el rostro de San Raymundo de Peñafort.

De acuerdo a los relatos, este pertenece a la imagen que se encontró en el barranco de Siguanma, pero hasta la fecha se desconoce el paradero del cuerpo.

El baile del torito también llena de color y alegría las calles. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

